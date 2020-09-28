مصرف الرافدين : 25 مليون دينار سلف للموظفين الموطنة رواتبهم

2020/09/28 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين احد اكبر المصارف الحكومية في العراق ، أن سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد تصل إلى ٢٥ مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، إن “الموظفين الذين يتم توطين رواتبهم على مصرفنا يتم منحهم سلفة ٢٥ مليون […]

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