رونالدو يرفض التوقف عن كتابة التاريخ

2020/09/28 | 09:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تحطيم الأرقام القياسية، خلال مباراة فريقه أمام روما.

وتعادل يوفنتوس بهدفين لمثليهما، مع مضيفه روما، يوم امس الأحد، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، ضمن مباريات الجولة الثانية للكالتشيو.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فقد رفع رونالدو رصيده إلى 450 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى، وهو رقم غير مسبوق.

ولعب رونالدو في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، في الفترة من 2004، وحتى 2008، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في 2009، ويستمر حتى 2018، ومنه إلى يوفنتوس.

PUKmedia وكالات

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