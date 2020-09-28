الرافدين: سلف الموظفين ٢٥ مليونا تسدد في 6 سنوات

2020/09/28 | 09:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، الان سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي الماستر كارد تصل الى ٢٥ مليون دينار ويكون تسديدها في ست سنوات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /اين نيوز/ نسخة منه، إن "الموظفين الذين يتم توطين رواتبهم على مصرفنا يتم منحهم سلفة ٢٥ مليون دينار".وأشار إلى، أن "التقديم على السلفة الكتروني واستلامها بمدة قياسية قد تصل الى اقل من اسبوع".وأووضح البيان ان "تسديد السلفة يكون في ستة سنوات"

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