العمل والداخلية تنسقان لمحاسبة العمال الأجانب الداخلين بصورة غير شرعية

2020/09/28 | 09:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، أنها تنسق مع وزارة الداخلية لمحاسبة العمال الاجانب الداخلين بشكل غير شرعي الى البلاد.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنها “تسعى لحل هذه المشكلة التي باتت تتفاقم من خلال تطبيق العقوبات بحقهم واعادتهم الى بلدانهم وفرض عقوبات قانونية على صاحب العمل الذي يعلم بدخولهم غير الشرعي الى البلاد بهدف الحد من هذه المشكلة وتقليل نسب البطالة بالاعتماد على العامل المحلي”.

وأضاف باهض، أن “قطاع البناء يشكل حقل منافسة بين العامل الاجنبي والمحلي، اذ تسعى الوزارة لتطبيق القرارات السابقة الخاصة بضرورة الزام صاحب العمل بالاعتماد على العامل المحلي في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص، الى جانب تشغيل العامل الاجنبي الداخل بشكل شرعي الى البلاد”.

وافصح باهض عن “مساعي وزارته لاستحداث دورات تدريبية جديدة النمط للنهوض بواقع السوق المحلية برفده بالمتدربين الباحثين عن العمل، بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في العالم في مجال العمل والتدريب المهني”، لافتا الى “جهود الوزارة التي تركز على تقليل عدد العاملين الاجانب في البلاد، لاسيما بعد ان اصبحوا ينافسون العمال المحليين في سوق العمل”.



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