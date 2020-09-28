2020/09/28 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ناشد النائب منصور البعيجي، الحكومة ، الايعاز الى وزارة المالية لصرف رواتب موظفي الدولة وعدم تاخيرها لان ذلك سيسبب اضرارا اقتصادية كبيرة.وقال البعيجي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، على وزارة المالية ان تطلق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة مالية لديها ، خصوصا وان الجهات المختصة اعلنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي : على وزارة المالية اطلاق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة لديها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي : على وزارة المالية اطلاق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة لديها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).