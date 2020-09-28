بغداد واربيل تنسقان لتوحيد إجراءات المنافذ

2020/09/28 | 10:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الاثنين، تواصل التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من أجل توحيد الإجراءات بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم.

وقال الوائلي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهيئة المنافذ الحدودية الى منافذ أقليم كردستان كانت “تاريخية”، فمنذ أكثر من 29 عاما لم تصل الحكومة الاتحادية الى تلك المنافذ”.

وأضاف، أن “الزيارة كانت ضمن أطر ودية ما بين الطرفين من أجل احكام السيطرة والتنسيق والتكامل وتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات”.

وأوضح، أن “رئيس الوزراء اطلع على الانظمة الالكترونية والمختبرات الموجودة في اقليم كردستان، وطلب من الهيئة ضرورة التواصل مع الاقليم من أجل توحيد الرزنامة الزراعية والتعرفة الكمركية، لتكون الاجراءات موحدة لجميع المنافذ الحدودية في العراق، كما أوعز الكاظمي بعرض الاجور التي تستوفى في المنافذ الاتحادية من أجل تخفيضها حسب القانون والضوابط، حتى تكون منافذنا جاذبة للحركة التجارية”.



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