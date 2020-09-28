البورصة تعلن حصيلة الاسبوع الماضي

2020/09/28 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفعت عدد الاسهم المتداولة واقيامها في البورصة الاسبوع الماضي.

وقالت البورصة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 45 شركة من اصل 105 شركة مدرجة بالسوق ولم يتم تداول 37 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر ايقاف تداول الاسهم على 23 شركة لعد تقديم الافصاح".

وأضاف البيان، أن "عدد الأسهم المتداولة بلغت 25.020 مليار سهم بارتفاع بلغ 207% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 24.105 مليار دينار بارتفاع بلغ 224.8% قياسا بالأسبوع الذي سبقه تحققت من خلال 2236 صفقة".

وأشار إلى أن "مؤشر الأسعار ISX60 اغلق على 477.74 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.2% عن اغلاقه في الاسبوع الذي سبقه".وبلغ عدد الاسهم المشترات من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي 827 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 596 مليون دينار من خلال تنفيذ 182 صفقة على اسهم 10 شركات، في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 796 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 383 مليون دينار من خلال تنفيذ 79 صفقة على اسهم 10 شركات".

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