الذهب يرتفع مع ضعف الدولار والانظار على مناظرة بين ترامب وبايدن

2020/09/28 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفعت أسعار الذهب الاثنين 28 سبتمبر مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1861.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش.



وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب "سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأميركي".



وتابع "ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي".

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.



والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

هذا وتجري أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن غدا الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.87 دولار للأونصة في حين كسب البلاتين 0.6% ليسجل 852.21 دولار وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2218.18 دولار.

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