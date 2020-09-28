وزير الطاقة الروسي يحذر من مخاطر Covid-19 على النفط العالمي

2020/09/28 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن سوق النفط العالمية استقرت في الأشهر القليلة الفائتة وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب، فيما تستمر العوامل الضبابية مثل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

كما قال إن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من روسيا البيضاء إلى موانئ روسية مستمرة وإن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين 4 و6 ملايين طن من المنتجات النفطية من الدولة المجاورة.

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