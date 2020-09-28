تحويل بعض الرحلات من مطار الدوحة بعد هبوط طائرة شحن اضطراريا

2020/09/28 | 10:10 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي (رويترز) - قالت الخطوط الجوية القطرية على تويتر إنه تم تحويل ”عدد محدود“ من الرحلات الجوية من الهبوط في مطار قطر بالدوحة صباح يوم الاثنين بعد حدوث مشكلة فنية بإحدى الطائرات والتي أعلنت حالة الطوارئ والهبوط بسلام دون أي حوادث.إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية

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