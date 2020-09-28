2020/09/28 | 10:11 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 28 سبتمبر 2020 | 10:07 صباحاً | عدد القراءات : 6

الخارجية تكشف تفاصيل زيارة وزيرها الى ايران

كشف الناطق باسم الخارجية أحمد الصحاف، الاثنين، تفاصيل زيارة الوزير فؤاد حسين إلى إيران.

وقال الصحاف، ان"الوزير فؤاد حسين حمل رسالة شفويّة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، تمحورت حول تطوّرات الأوضاع بالمنطقة ومُراجَعة أهمّ الاحتمالات المُتوقّعة وما تنطوي عليه من انعكاسات".

واضاف، ان"وزير الخارجية بحث في طهران أهمّ الملفات العالقة بين البلدين وافصح عن رؤية الحكومة في التعامل مع التحدّيات الراهنة

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