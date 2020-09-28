التربية تكشف عن موعد إعلان نتائج الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي

2020/09/28 | 10:11 - المصدر: NRT عربية

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امتحانات السادس الاعدادي

فوتو: أرشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة التربية، الاثنين، عن موعد اعلان نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي للعام الدراسي الحالي.

وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 28 أيلول 2020، ان "المديرية تستكمل حاليا عملية تصحيح وفحص وتدقيق الدفاتر الامتحانية الالكترونية لطلبة السادس الاعدادي"، مؤكدا ان النتائج ستعلن خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل.

وأضاف ان "نسب النجاح الاولية لاغلب المواد الامتحانية، جيدة مقارنة بالعام الماضي وما سبقه".

واوضح ان "النتائج تبشر بتحقيق الطلبة لمعدلات جيدة في الفروع :الاحيائي والتطبيقي والادبي والمهني"، لافتا إلى ان " ما ميز سير العملية الامتحانية للعام الحالي عن نظيرتها للاعوام الماضية، عدم وجود غش جماعي، والذي عده مؤشرا جيدا بالعملية الامتحانية لهذا العام".

وبشأن الاخطاء التي اشارت لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أكد حربي، انها "جاءت لارباك الطلبة ولاحباطهم، وعدها اخطاء مفصلية ولايحاسب عليها الطالب عند اجابته على الفرع المقصود".

كما نفى وجود اي خطأ في اسئلة مادة اللغة العربية، كما ان الخطأ الذي يقال انه ورد في مادة الفيزياء للمتسعة 19 او المتسعة 9، هي ليست خطأ بل جاء ذلك الاختلاف برقم المتسعة لتنمية فكر الطالب اثناء الاجابة، وتم التوجيه الى لجان اسئلة الفيزياء بعدم محاسبة الطلبة اذ تم حل المسألة على اساس رقم 19 او 9 كونها تحل بطريقتين.

ر.إ

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