وفيات كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليون حالة

2020/09/28 | 10:11 - المصدر: NRT عربية

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وفيات كورونا في البرازيل

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تجاوز عدد الوفيات حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا، عتبة المليون حالة وفاة منذ ظهوره في الصين نهاية العام الماضي.

وبحسب إحصائيات جديدة نشرت مساء أمس الأحد، 27 أيلول 2020، فقد تخطى إجمالي عدد وفيات كورونا حول العالم عتبة المليون شخص، حيث بلغ إجمالي وفيات الفيروس مليونا و2811 حالة، في حين ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و283 ألفا و444.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة بلدان العالم في وفيات كورونا، بـ209 آلاف و453 وفاة، تليها البرازيل بـ141 ألفا و776، ثم الهند بـ95 ألفا و971.

ر.إ

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