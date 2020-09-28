2020/09/28 | 10:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تكشف عن تفاصيل زيارة وزيرها الى إيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تكشف عن تفاصيل زيارة وزيرها الى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).