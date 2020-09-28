آخر استعدادات مفوضية الانتخابات .. 15 مليون ناخب مسجل ’بايومتريا’

2020/09/28 | 10:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، عدد الناخبين المسجلين بايومترياً، فيما أشارت إلى أنها تبحث آلية عمل لزيادة نسبة توزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية.



وقالت المفوضية وفقا لبيان صدر عن مكتبها الإعلامي، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أيلول 2020)، إن "مفوضية الانتخابات تؤكد على اعتمادها مبدأ الشفافية في العمل لتنظيم الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية التي تعبر عن إرادة الناخب وتعد أساساً في بناء الثقة مع الناخبين وشركاء العملية الانتخابية والمهتمين بالعملية الديمقراطية، ومن هذا المنطلق اعتادت المفوضية إطلاعهم على مستجدات العمل داخل أروقتها وبصورة مستمرة ودورية":

وأضافت، أن "المفوضية حضرت اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي لمناقشة عدد الدوائر الانتخابية وآلية توزيعها، وعملية اختيار الشركة الفاحصة للاجهزة الالكترونية التي تضمن نزاهة وعدالة أصوات الناخبين، ومناقشة سجل الناخبين وآلية تسجيل الناخبين بايومتريا".

أكثر من 15 مليون ناخب مسجل بايومترياً

وقالت المفوضية إنها "تعمل بجهود حثيثة ومستمرة وبما هو ممكن استعداداً للحدث الانتخابي المقبل رغم عدم توفر الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لعملها، حيث شرعت باخذ خطوات جادة في نشاطاتها التي لا تعتمد على القانون الانتخابي والتخصيصات المالية، منها فتح مراكز التسجيل لاستئناف عملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية، وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين بايومتريا (15205648) ناخباً من مجمل عدد الناخبين الكلي البالغ (26642085) ناخب، كما بلغ عدد البطاقات طويلة الامد البايومتريه المطبوعة (14446914) بطاقة تم توزيع (10979077) بطاقة منها".

وأضافت، "تتواصل مكاتب المحافظات الانتخابية بعقد اللقاءات المستمرة بين مسؤولي الشعب الفنية وموظفي مراكز التسجيل لبحث آلية عمل مناسبة لزيادة نسبة توزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية".

أما فيما يخص تسجيل الاحزاب السياسية فقد بلغ عدد الأحزاب التي منحت إجازة تسجيل (٢٣٠) حزبا بالاضافة الى (٦٢) حزبا قيد التسجيل، وفقا للبيان.

كردستان والمكاتب الانتخابية..

وأشارت المفوضية إلى أن "مجلس المفوضين والادارة الانتخابية مستمرون في جولاتهم الميدانية التفقدية للاشراف والاطمئنان على سير العمل وفق ما هو مخطط له، ففي هذا الشأن زار وفد مؤلف من رئيس الادراة الانتخابية وعدد من أعضاء مجلس المفوضين المكاتب الانتخابية في إقليم كردستان ومكتب نينوى وقد تمت خلال الزيارة مناقشة استعداداتهم للمرحلة المقبلة والاطلاع على آلية تنسيق العمل مع مراكز التسجيل التابعة لها والوقوف على احتياجاتهم والعقبات التي تواجه عملهم، مؤكدين سعيهم الجاد في تذليلها وتطوير امكانيات الموظفين وفق خطة تطويرية استراتيجية، كما تم اثناء الزيارة التأكيد على ضرورة التواصل مع شركاء العمل الانتخابي من منظمات المجتمع المدني والنخب ووسائل الاعلام لما لها من دور فعال في توعية وتثقيف الناخبين، اضافة الى لقاء عدد من موظفي العقود المستبعدين، واعدين اياهم بالاطلاع على اعتراضاتهم وتقديم الحلول بحسب الإجراءات القانونية والضوابط والتعليمات".

وأشارت المفوضية، "من جانب آخر وللتنسيق مع المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان فقد جرى لقاء مشترك بين الوفد ووزارة التجارة في الاقليم لبيان مدى إمكانية الوزارة في مساندة مكاتب المفوضية في الإقليم وتوفير مخازن للمواد الالكترونية واللوجستية".

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