جريمة جديدة بحق الطفولة في المغرب.. العثور على جثة فتاة اختفت منذ شهر

2020/09/28 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكد يهدا الرأي العام المغربي قليلا بعد جريمة اغتصاب وقتل طفل بطريقة بشعة، حتى عاد يتأجج من جديد عقب اكتشاف جثة طفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة عقب مضي شهر على اختفائها.

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