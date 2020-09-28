المفوضية تكشف عدد الناخبين والأحزاب في العراق

2020/09/28 | 10:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتماد مبدأ الشفافية في العمل لتنظيم الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية التي تعبر عن إرادة الناخب وتعد أساساً في بناء الثقة مع الناخبين وشركاء العملية الانتخابية والمهتمين بالعملية الديمقراطية.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان: وتعمل مفوضية الانتخابات بجهود حثيثة ومستمرة وبما هو ممكن استعداداً للحدث الانتخابي المقبل رغم عدم توفر الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لعملها، حيث شرعت باخذ خطوات جادة في نشاطاتها التي لا تعتمد على القانون الانتخابي والتخصيصات المالية، منها فتح مراكز التسجيل لاستئناف عملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية.

وتابع البيان: بلغ عدد الناخبين المسجلين بايومتريا (15205648) ناخباً من مجمل عدد الناخبين الكلي البالغ (26642085) ناخباً.



كما وبلغ عدد البطاقات طويلة الامد البايومتريه المطبوعة 14446914 بطاقة، تم توزيع 10979077 بطاقة منها.

وقال البيان: فيما يخص تسجيل الاحزاب السياسية فقد بلغ عدد الأحزاب التي منحت إجازة تسجيل (230) حزبا بالاضافة الى (62) حزبا قيد التسجيل.

PUKmedia اعلام مفوضية الانتخابات‌

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