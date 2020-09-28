200 ألف شريط “دواء مهم” من صناعة ادوية سامراء يستعد للنزول للأسواق.. بكم سيباع؟

2020/09/28 | 10:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت شركـة أدويـة سامـراء، عن مباشرتها بإنتـاج مستحضر دايوفاسام المعالـج لإرتفـاع ضغـط الدم وقصور القلـب، فيما بينت ان المستحضر سيطرح في السوق المحلية بكمية 200 ألف شريط وبقيمة انتاجية تقارب 250 مليون دينار، مايعني ان كلفة انتاج الشريط يعادل ألف و250 دينار عراقي.

وقالت الشركة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “باشـرت كوادر بناية الزهراوي في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بإنتاج مستحضر دايوفاسام ( Diovasam 80 mg ) وحسب عقد التجهيز للسوق المحليـة “.

وأكـدت الشركة أن “هذا المنتج سيظهر بحلة جديدة وبتعبئة وتغليف ذات مواصفات قياسية ومتكاملة من حيث البلستر ( الشريـط ) والباكيت والنشرة الداخلية والكارتون الخارجي وبما يضاهي المنتجات المستوردة”.

وأوضح بأن “هذا المستحضر يعتبر من العلاجات الفعالة لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديداً الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو إعتلال الأعصاب السكري”، مشيراً إلى أن “المستحضر سيطرح إلى السوق المحلية وبكمية ( ٢٠٠ ) ألف بلستر ( شريط ) وبقيمة إنتاجية تقارب ( ٢٥٠ ) مليون دينـار “.

تجـدر الاشارة إلى أن شركة أدوية سامراء أستطاعت في الآونة الأخيرة أحداث طفرة نوعية في الإنتاج الدوائي من خلال الإعتماد على الشكل الجديد والفاعلية الأكيدة والرصانة لمستحضراتها التي نالت رضا الفرد العراقـي .

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