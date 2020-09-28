رئيس المالية النيابية يكشف لـ”المعلومة” عن عجز بنسبة 20% برواتب الموظفين

2020/09/28 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاثنين ، أن رواتب المتقاعدين سيتم إطلاقها خلال اليومين المقبلين وهو ماتم إعلامنا به، فيما أشار إلى وجود عجز يقدر بــ20% في رواتب الموظفين.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رواتب المتقاعدين سيتم إطلاقها خلال اليومين اما رواتب الموظفين وهو ماتم إعلامنا به بأن هناك عجزا 20 % من المبالغ الكلية لدى وزارة المالية”.

وأضاف أن “وزارة المالية وعدت بحل الموضوع اما عن طريق إقرار الموازنة واما عن طريق الديون من بعض المصارف الحكومية أو البنك المركزي”.

وأشار الجبوري إلى أن “مسألة تاخر صرف رواتب الموظفين أمر غير صحيح باي شكل من الأشكال لانها خط احمر”، مؤكدا أنه “سيتم معالجة الأمر”.



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