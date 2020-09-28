ادويـة سامـراء تباشـر بانتـاج مستحضر دايوفاسام المعالـج لارتفـاع ضغـط الدم وقصور القلـب

2020/09/28 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ باشـرت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء ، احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بإنتاج مستحضر دايوفاسام ( Diovasam 80 mg ) وحسب عقد التجهيز للسوق المحليـة .وأكـد مدير عام الشركة الصيدلي عبـد الحميد عبـد الرحمن السالـم بحسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان هذا المنتج سيظهر بحلة جديدة وبتعبئة وتغليف ذات مواصفات قياسية ومتكاملة من حيث الشريـط والعلبة والنشرة الداخلية والكارتون الخارجي ، وبما يضاهي المنتجات المستوردة" ، موضحاً ان هذا المستحضر يعتبر من العلاجات الفعالة لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديداً الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو إعتلال الأعصاب السكري "، مشيراً إلى أن المستحضر سيطرح إلى السوق المحلية وبكمية ( ٢٠٠ ) ألف بلستر ( شريط ) وبقيمة إنتاجية تقارب ( ٢٥٠ ) مليون دينـار .



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