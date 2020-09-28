نائب عن سائرون لـ/نينا/: سنذهب الى التصويت لحسم موضوع الدوائر المتعددة اذا لم يتم التوصل لاتفاق

2020/09/28 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد النائب عن تحالف / سائرون / امجد العقابي:" ان الكتل ستذهب الى التصويت لحسم موضوع الدوائر المتعددة اذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه" .وقال العقابي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "بعض الكتل معارضة لقضية الدوائر المتعددة ولا ترغب بتمريرها ، لانها تتصور انها تضر بمصالحها ولا تخدمها"، مبينا ان "ذلك غير صحيح كون الدوائر المتعددة تخدم المجتمع العراقي وتخدم المستقلين والاحزاب الصغيرة".واضاف ان "تحالف سائرون وتحالف القوى وبعض الكتل الاخرى مع الدوائر المتعددة"، مشيرا الى :" ان المرأة في الدوائر المتعددة اخذت ميزة، اذ ان للرجل حق الدخول بدائرة واحدة، اما المرأة فتم تخويلها الدخول في ثلاث دوائر على اساس الكوتا".واكد انه :" اذا لم نتوصل الى اتفاق بشأن الدوائر المتعددة، فسنذهب الى التصويت الذي سيكون الفيصل بهذه المشكلة"./انتهى10

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