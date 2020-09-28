نائب يناشد الكاظمي بالإيعاز لوزارة المالية من أجل صرف رواتب الموظفين

2020/09/28 | 11:13 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاثنين، ان تأخير صرف رواتب موظفي الدولة "إجحاف وظلم كبير" بحقهم، فيما ناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالايعاز الى وزارة المالية لصرف الرواتب.

وقال البعيجي، في بيان صحفي، اليوم، 28 أيلول 2020، ان "على وزارة المالية ان تطلق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة مالية لديها خصوصا وان الجهات المختصة اعلنت وجود السيولة المالية التي تغطي رواتب موظفي الدولة حتى الشهر الحالي فلماذا لاتطلق" .

وأضاف أنه "على الحكومة ان تضع حد لتأخير صرف رواتب موظفي الدولة وان لاتسمح بتأخير صرفها لأي سبب كان لانها حق طبيعي للموظفين جميعا نتيجة خدمة يقدموها وتأخيرها اجحاف وظلم كبير لايمكن السكوت عنه" .

وأشار إلى ان " على الحكومة ان تقوم بواجبها على اكمل وجه وتوفر رواتب موظفي الدولة كونها مسؤولية وواجب الحكومة بتوفير الرواتب وباعتبارنا اعلى سلطة تشريعية بالبلد لن نقبل بتأخير مرتبات الموظفين والمتقاعدين يوما واحدا" .

ر.إ

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