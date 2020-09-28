الضفة الغربية تواجه كساد كورونا بـ

2020/09/28 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثرت أزمة فيروس كورونا على المطاعم في الأراضي الفلسطينية بشدة.لكن جزءًا واحدًا من قطاع الطعام يخالف هذا الاتجاه، ألا وهو "شاحنات الطعام".

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