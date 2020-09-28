الطاقة النيابية تتهم قوى متنفذة بالعمل على بقاء العراق مستوردا للغاز

2020/09/28 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الطاقة النيابية قوى متنفذة لم تسمها بالوقوف وراء استمرار بقاء العراق مستوردا للغاز والمشتقات النفطية.

اللجنة أكدت في بيان أن المنافع الشخصية وضغط بعض القوى المتنفذة حالت دون إيقاف الاستيراد والذي يعتبر أكبر أسباب هدر الأموال، إذ ينفق العراق نحو ملياري دولار سنويا على الاستيراد، على الرغم من امتلاكه للثروات والطاقة والامكانيات التي تمكنه من تأمين احتياجاته ومن ثم تصدير الفائض، داعية إلى وضع خطة تنموية لخلق تغيير جذري يبدأ بإيقاف هدر الأموال وتحقيق الاكتفاء خلال فترة وجيزة.

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