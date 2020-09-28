القانونية النيابية: لايمكن بناء موازنة متكاملة من دون حسابات ختامية

2020/09/28 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أن الحسابات الختامية والموازنة على درجة واحدة من الأهمية، مؤكدة عدم أمكانية بناء موازنة متكاملة من دون الحسابات الختامية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، إن "الحسابات الختامية والموازنة كليهما على درجة واحدة من الأهمية، حيث لا يمكن الفصل بينهما"، بحسب وكالة الانباء الرسمية "واع".

وأضاف: "الموازنة العامة موازنة تخمينية، والحسابات الختامية صرفيات واقعية، لذلك لا يمكن بناء موازنة شفافة ورشيدة وموضوعية ، الا من خلال الاطلاع على الحسابات الختامية للسنة الماضية".

وأشار إلى أن "هنالك أهمالاً كبيراً لهذا الموضوع، وعدم وجود مراعاة لكل ما سيؤدي بنا المطاف، لعدم الاهتمام بالحسابات الختامية".

وشدد العقابي على "ضرورة بناء موازنة متكاملة وموضوعية، من خلال ارفاقها بالحسابات الختامية"، لافتا الى "عدم امكانية بناء موازنة متكاملة بدون الحسابات الختامية".

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