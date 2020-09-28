وزارة المالية تؤكد تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية

2020/09/28 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها تقوم حالياً بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية.وقالت الوزارة إنها “تود أن تؤكد للمواطنين الكرام … Readmore

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