غرب كوردستان تسجل 48 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/28 | 11:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الاثنين، عن تسجيل 48 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 48 اصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة ماضية، وحالة وفاة لرجل من الحسكة.

واضاف البيان: ان الاصابات " 27 ذكور ـ 21 اناث" توزعت كالاتي:

14 حالة في الحسكة

3 حالات في قامشلو

4 حالات في كركى لكي

3 حالات في ديرك

2 في عامودا

1 في الدرباسية

1 في تل تمر

10 حالات في كوباني

8 حالات في الرقة

1في منبج

1 حالة واحدة في الطبقة

واضاف البيان: انه تم تسجيل 5 حالات شفاء ، لافتا الى ان اجمالي الاصابات بكورونا 1446 اصابة بشمنها 62 حالة وفاة و402 حالة شفاء.

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٥ حالات شفاء جديدة.

PUKmedia عن هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا‌

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