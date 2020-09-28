المالية تؤكد التزامها بتأمين الرواتب وتعلن عن خارطة طريق

2020/09/28 | 11:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد المالية اكددت التزامها بالعمل على تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعيةوقالت الوزارة باشرنا بإعداد خارطة طريق لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحاليةواضافت: أن الخطة تشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل و ماضون بالاعداد لموازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المتراكمة

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