مصادر للتغيير تنفي الأنباء المتداولة عن مغادرة السفير الأميركي بغداد

2020/09/28 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مصادر أميركية مطلعة، الأنباء المتداولة مؤخرا بشأن مغادرة السفير الأميركي مقر السفارة في بغداد.

وقالت المصادر للتغيير، إن سفير واشنطن في بغداد ماثيو تولر ما زال متواجدا في مقر السفارة ولم يتوجه إلى أربيل.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تصريحات صحفية أميركية ومحلية عن قرار قد تتخذه الولايات المتحدة يقضي بإغلاق سفارتها في بغداد إثر ارتفاع حدة الهجمات الصاروخية على مقر السفارة والبعثات الدبلوماسية الأخرى وقوات التحالف الدولي.

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