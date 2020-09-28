الرافدين النيابية: بعض الكتل السياسية تخفي معلومات مهمة حول استهداف البعثات

2020/09/28 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت كتلة الرافدين النيابية بعض الكتل السياسية بإخفاء معلومات مهمة عن الجهات التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق.

رئيس الكتلة يونادم كنا، قال في بيان، إن بعض الكتل السياسية في مجلس النواب، تعرف تفاصيل مهمة وخطيرة عن الجهات التي تقف وراء استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق والسفارة الأمريكية وسط بغداد، مشددا على خطورة بقاء البلاد مشرعة أمام التهديدات دون رادع لها، داعيا الجميع إلى التعاون لإحباط جميع العمليات واستعادة هيبة الدولة.

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