العراق يعتزم توفير 16 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

2020/09/28 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم العراق توفير ثمانية ملايين جرعة من لقاح مكافحة فيروس كورونا كدفعة أولى للمصابين.

مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي قال في تصريح، إن التحالف العالمي للتحصين واللقاحات عمل على التعاقد مع أكثر الشركات تقدما في إنتاج اللقاح.

وأضاف، أن العراق له الأولوية بتجهيز اللقاحات وسيعقب الدفعة الأولى تجهيزه بجرعة ثانية مماثلة ليصبح المجموع ستة عشر مليون جرعة من اللقاحات التي ينبغي تطعيمها مرتين لتكوين الأجسام المناعية ضد الفيروس.

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