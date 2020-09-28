الصحة العالمية تدعو العراقيين إلى الالتزام بالإجراءات لتجاوز الموجة الجديدة

2020/09/28 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت منظمة الصحة العالمية رسالة إلى العراقيين دعت فيها إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات العلاجية للتمكن من تجاوز موجة ارتفاع الإصابات.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل في بيان، إن موجة كورونا الثانية على الأبواب مع اقتراب فصل الشتاء، ويجب أن تكون هناك إجراءات أقوى في مواجهة خطر الفيروس، داعيا الحكومة لفرض غرامات مالية عالية وعقوبات مشددة على كل من يقيم مجالس العزاء أو الأفراح ويصرون على عدم الالتزام بالتعليمات نظرا لعدم وجود لقاح معتمد حتى الآن.

وأشار إسماعيل إلى أن لقاح اوكسفورد البريطاني أكثر لقاح متقدم في اختباراته ووصل للمرحلة الرابعة والأخيرة، وهو سيتوفر في سبع وتسعين دولة بينها العراق إلا أنه لن يكون متوفرا حتى مطلع العام المقبل ولن يكون بالإمكان توفيره سوى لعشرين بالمئة من السكان.

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