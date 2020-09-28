طهران ترد على صحيفة إيرانية تعرضت للسيستاني: لا تمثلنا

2020/09/28 | 11:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الاثنين، ان مقال صحيفة كيهان الإيرانية الذي تعرض للمرجع الديني السيد علي السيستاني لا يمثل موقف النظام، مشيرا إلى أن دور السيستاني في العراق ليس له بديل.وقال زادة في مؤتمر صحافي تابعته /المعلومة/، إن “هذا الأمر (مقال صحيفة كيهان) لاعلاقة له بالسلطات الرسمية للجمهورية الإسلامية”، موضحا ان “النظام الاسلامي في ايران بني على اساس المرجعية، وان المرجعية في إيران والعراق هي حامية السلام والأمن والاستقرار في البلدين”.وأضاف خطيب زادة ان “دور اية الله السيستاني في العراق ليس له بديل كما ان سماحته يتمتع بمكانة رفيعة بين شيعة العالم”، مشددا على ان “ما قلناه ونقوله اليوم ان موقف اركان النظام الاسلامي هو الاحترام الكبير لهذا الركن الشامخ وليس لدينا كلام آخر في هذا المجال ولن نطيق تعرض أي شخص لمنزلة المرجعية”.وحول زيارة وزير الخارجية العراقي الاخيرة الى ايران قال خطيب زادة ان “الزيارة تاتي في اطار اللقاءات المتعارفة بين مسؤولي البلدين والتي تقلصت بسبب انتشار كورونا”، مشيرا الى ان “لقاءات الوزير العراقي في طهران تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية”.ولفت الى ان “وفدا عراقيا تقنيا سيزور طهران الاسبوع القادم لبحث التنسيق الثنائي لتطهير نهر اروندرود جنوب البلاد ، ومد الطرق الحديدية بين ايران والعراق”.



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