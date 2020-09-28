المالية : نلتزم بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين و الرعاية الاجتماعية

2020/09/28 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكدت وزارة المالية، التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها تقوم حالياً بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إنها “تود أن تؤكد للمواطنين الكرام أنها تعمل بكل جد لضمان الوفاء […]

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