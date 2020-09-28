الاتفاقات الاخيرة مع اسرائيل: اكاذيب...حقائق! - فارس محمود

2020/09/28 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود الامارات ومن بعدها البحرين عقدوا اتفاقات تطبيع مع اسرائيل برعاية امريكية.



فيما يتحدث المسؤولون الامريكيون والاسرائيليون عن ان هناك بلدان عربية اخرى مرشحة للقيام بالخطوة ذاتها.



وكل التقارير والمؤشرات الاخبارية تشير الى السودان وعُمان تحديداً.



وفي هذا المسار، ورغم العبارات الضبابية لمسؤولييها، فان السعودية طرف اساسي في هذه العملية.



لهذه القضية جوانب وتفاعلات عديدة اسعى الى تغطية جوانب منها عبر هذه ا ......





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