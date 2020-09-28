العراق: الاقتراب من الهاوية؟ - جواد بشارة

2020/09/28 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة العراق: الاقتراب من الهاوية؟مقال قديم كتب قبل عقد من الزمن لكنه يظل صالحاً لوصف الواقع العراقي المظلم والكئيب والخطير اليوم وأضفت إليه بعض الأسماء كرؤساء الوزراء الجدد بعد المالكي وهم العبادي وعبد المهدي والكاظمي، وبعض الأحداث والوقائع الحديثة.



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جواد بشارةالأحداث تتسارع والتصعيد يزداد في العراق ففي كل ساعة هناك قنبلة إعلامية لها خلفيات قد تكون كارثية في المستقبل المنظور.



إيران ......





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