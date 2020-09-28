2020/09/28 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

توصل برشلونة لاتفاق نهائي مع نادي أياكس الهولندي بشأن العاقد مع الظهير الأيمن الشاب سيرجينو ديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية.

ونجح برشلونة في التفوق على بايرن ميونخ الذي كان مهتماً بشكل كبير بالتوقيع مع صاحب 19 عاماً، لكن العلاقة الطيبة مع أياكس، ورغبة اللاعب بالانتقال إلى ملعب الكامب نو، حسما الأمر لمصلحة النادي الكاتالوني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن:" اللاعب سيصل اليوم الاثنين إلى برشلونة لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع النادي، كما أوضحت أن الطرفين سيتفقان على جميع البنود سريعاً ولن يكون هناك أي مشاكل".

وأضاف التقرير أن:" البرسا حسم صفقة ديست مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات متوقف دفعها على تحقيق بعض الشروط خلال المواسم المقبلة".

ونجح برشلونة في إقناع أياكس بأن يدفع قيمة المبلغ بنظام التقسيط، وسيتم ذلك على ثلاث دفعات، وهذا في ظل رغبة النادي بضبط ميزانيته في الصيف الحالي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بسبب جائحة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديست يصل إلى برشلونة اليوم .. البرسا سيدفع قيمة الصفقة بالتقسيط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديست يصل إلى برشلونة اليوم .. البرسا سيدفع قيمة الصفقة بالتقسيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).