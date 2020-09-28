أول تعليق إيراني رسمي على ما نشرته صحيفة ’’كيهان’’ عن المرجع السيستاني

2020/09/28 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

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علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين (28 ايلول 2020)، على الانتقادات التي وجهتها صحيفة كيهان الايرانية للمرجع الديني علي السيستاني.





وقال زادة، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن "هذا الأمر لا علاقة له بالسلطات الرسمية الايرانية "، موضحا ان "النظام الاسلامي في إيران بني على اساس المرجعية، وان المرجعية في إيران والعراق هي حامية السلام والأمن والاستقرار في البلدين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان" دور السيستاني في العراق ليس له بديل كما ان سماحته يتمتع بمكانة رفيعة بين شيعة العالم" ، مشددا على ان "ما قلناه ونقوله اليوم ان موقف اركان النظام الاسلامي هو الاحترام الكبير لهذا الركن الشامخ وليس لدينا كلام آخر في هذا المجال ولن نطيق تعرض أي شخص لمنزلة المرجعية".

ووجه حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الإيرانية، في وقت سابق بمقال افتتاحي، انتقادات لاذعة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، مستقياً ملاحظاته مما جرى خلال الاجتماع الأخير بين السيستاني والمبعوثة الخاصة للأمم المتحدة “جينين هينيس بلاسخارت”.





وعنون شريعتمداري مقاله بعبارة اتهامية بعنوان "الخروج من الإخلاص".

يتبع.



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