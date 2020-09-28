النصر السعودي يصطدم بمواطنه الأهلي في الدور ربع النهائي لأبطال آسيا

2020/09/28 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

جرت اليوم الاثنين (28 أيلول 2020) في ملعب المدينة التعليمية التعليمية بالدوحة قرعة دور اربع النهائي لابطال آسيا (غرب القارة) الجارية في ملاعب قطر المونديالية.

واسفرت القرعة عن مواجهة فريقين سعوديين وهما النصر والاهلي، فيما يواجه باختكور الاوزبكي مع بريسبوليس الايراني.

وكان الاهلي السعودي قد تأهل الى دورربع النهائي على حساب أهلي دبي، وبختاكور الاوزبكي بالفوز على استقلال طهران، وبرسيبوليس على حساب السد القطري، والنصر السعودي بالفوز على التعاون من السعودية ايضا.

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