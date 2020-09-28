أجواء ممطرة في العراق نهاية الاسبوع الحالي

2020/09/28 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات حالة الطقس، الاثنين، الى احتمالية تعرض مناطق متفرقة من البلاد، الى حالة جوية ممطرة نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع الأول من الشهر القادم....

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