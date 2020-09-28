وزير خارجية العراق يسلم روحاني رسالة شفوية من الكاظمي

2020/09/28 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الانبار العراقية ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سلم رسالة شفوية اثناء زيارته العاصمة الايرانية طهران من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم...

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