ديالى تعلن تسجيل 173حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 8 للكوادر الصحية

2020/09/28 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن تسجيل173 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ492مسحة جديدة تبين بان 173منها موجبة اي مصابة بينها 8 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”59حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما لم تسجل حالة وفاة واحدة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 9554حالة فيما حالات الشفاء بلغت 8567وحالات الوفاة 205حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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