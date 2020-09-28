الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة دواعش بكمين جنوب كركوك

2020/09/28 | 11:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتلت قوة مشتركة من الحشد الشعبي واستخبارات الداخلية، الاثنين، ثلاثة عناصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي بكمين محكم جنوب كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوة مشتركة من اللواء 52 بالحشد الشعبي واستخبارات وزارة الداخلية قتلت ثلاثة دواعش على طريق قادر كرم جنوب كركوك”.وأضاف البيان، أن “العملية تمت بواسطة كمين محكم”.



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