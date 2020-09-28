الخارجية الإيرانية تنفى وجود محادثات بين واشنطن و طهران في سلطنة عمان

2020/09/28 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعد خطيب زادة، اليوم الاثنين، وجود محادثات بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان.وقال زادة، إنه “لا صحة لما يشاع عن وجود محادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في سلطنة عمان”، معتبراً ذلك “دعاية للاستهلاك الداخلي تصب لصالح ترامب”.وأضاف زادة، أنه “لا تغيير في موقف إيران الواضح […]

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