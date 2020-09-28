2020/09/28 | 11:44 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 28 سبتمبر 2020 | 11:34 صباحاً | عدد القراءات : 17

عقب اعتداءات أرمينية..



أذربيجان تعلن التعبئة الجزئية

وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الإثنين، قرار إعلان التعبئة الجزئية في البلاد.

ووفقا للقرار، سيتم تجنيد المواطنين القادرين على أداء الخدمة العسكرية في إطار التعبئة، كما ستُتخذ إجراءات تتعلق بالنقل العسكري.

وأوضحت وسائل إعلام أجنبية أن علييف أحال حل جميع الإجراءات المتعلقة بالقرار إلى مجلس الوزراء.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أمس، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي"

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