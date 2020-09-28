2020/09/28 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد سعوديون دعواتهم لمقاطعة تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية الخلافات السياسية بين إسطنبول وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

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