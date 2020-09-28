2020/09/28 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

826 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، عزم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجانا للتحقيق بشأن التعدي على البعثات الدبلوماسية، مؤكدة الوصول الى نتائج متقدمة في ملف اغتيال الناشطين.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر، في تصريح له، اليوم (28 آيلول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشكل لجانا للتحقيق بشأن التعدي على البعثات الدبلوماسية".

وأضاف، أن "اللجان ستضم أعضاء من البرلمان، ومن لجنة الأمن والدفاع تحديدا، للتوصل إلى نتائج جيدة، وسيكون هناك احترام لهيبة الدولة والقوات الأمنية".

وفي سياق منفصل، أوضح أن "اللجنة ووزير الدفاع جمعة عناد، مؤيدان وبشدة لقانون التجنيد الإلزامي"، مبينا، أن "القانون موجود في مجلس شورى الدولة، حيث كتبنا عدة كتب لإعادة القانون إلى اللجنة"، مؤكدا "في حال عودة القانون إلى البرلمان، سيصوت عليه".

وفي ما يخص اللجان التحقيقية بشأن اغتيال الناشطين، أشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل إلى نتائج متقدمة"، لافتا إلى أن "الإجراءات الأخيرة من قبل الحكومة في بسط الأمن وحماية الناشطين جيدة جدا"، فيما شدد على "ضرورة أن يكون تحرير الناشط، من خلال عمل استخباري وأمني ومتابعة".

وكان الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال "عن التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: الكاظمي سيصدر توجيها بشأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: الكاظمي سيصدر توجيها بشأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).