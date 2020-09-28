بعد إيقاف الرحلات بين البلدين.. طائرتان من الخطوط الجوية العراقية “في مهمة” إلى إيران

2020/09/28 | 11:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الاثنين، عن تخصيص رحلتين مباشرتين الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك.

وقال الشبلي في بيان نقلته الوزارة، تم “تخصيص رحلتين مباشرتين ستنفذها طائرات اسطول الخطوط الجوية العراقية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك على خلفية قرار السلطات الايرانية بتعليق رحلات الناقل الوطني من والى ايران اعتباراً من 25/9/2020 لغاية 8/10/2020”.

وبين الشبلي، “تم استحصال كافة الموافقات الرسمية من قبل السلطات العراقية والايرانية لتنفيذ رحلات الاجلاء والتي تم جدولتها بواقع رحلتين يومياً تنطلق من طهران ومشهد الى مطاري بغداد والنجف الاشرف مع مراعاةالاجراءات الوقائية والصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

يذكر ان سلطة الطيران الايرانية قد قدمت مؤخراً طلباً رسمياً للجانب العراقي طلبت فيه تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية من والى ايران لحين انتهاء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق إيرانية”.

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