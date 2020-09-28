ألمانيا تسجل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/09/28 | 11:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الاثنين ليرتفع الإجمالي إلى 285332 حالة.وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 9460 بعد وفاة ثلاثة مرضى.وبلغ عدد المتعافين من مرض «كوفيد – 19» الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 250 ألفاً و866 شخصاً.وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعاً.



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