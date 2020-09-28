الغانمي يبحث في الديوانية خطة الخاصة بتأمين زائري ذكرى أربعينية

2020/09/28 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، إلى محافظة الديوانية، وعقد فور وصوله اجتماعاً أمنياً بحث الخطة الخاصة بتأمين زائري ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).وقال إعلام قيادة شرطة الديوانية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إنه “تزامناً مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وصل وزير الداخلية عثمان […]

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